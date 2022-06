Heteborn/Hedersleben/Kroppenstedt (vs) - In den frühen Abendstunden kam es auf der L 66 zwischen den Ortschaften Heteborn und Hedersleben zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person zu Tode kam. Dies teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Ein 63-Jähriger Motorradfahrer fuhr demnach auf die L66 aus Richtung Heteborn in Richtung Hedersleben. Vor einer abschüssigen Rechtskurve überholte der Berliner einen 16-jährigen Motorradfahrer aus Kroppenstedt. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, kam der ältere in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum.

Der Berliner wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 16-jährige Motorradfahrer erschrak sich aufgrund des Überholmanövers so sehr, dass er ebenfalls mit seinem Krad stürzte. Der junge Mann erlitt bei dem Sturz eine Fraktur des linken Arms und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für die Zeit der Rettung Bergung und Verkehrsunfallaufnahme musste die L 66 für drei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.