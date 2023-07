Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harz ist am Donnerstag eine Frau verstorben. Zwischen Hedersleben und Heteborn ereignete sich in den frühen Morgenstunden der tödliche Unfall.

Hedersleben/Heteborn (vs) - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich laut Pressemitteilung der Polizei in den Morgenstunden des 7. Juli gegen 5.08 Uhr, bei dem eine Person verstarb.

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Göttingen befuhr mit ihrem VW Polo die L66 aus Hedersleben kommend in Richtung Heteborn.

Tödlicher Unfall im Landkreis Harz: Autofahrerin fährt gegen Baum

In einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und prallte frontal auf einen Baum. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die ortsansässige Feuerwehr befreit werden. Noch an der Unfallstelle erlag die 49-Jährige ihren schweren Verletzungen.

Es einstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Für den Zeitraum der Bergung und der polizeilichen Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt der L66 in beide Richtungen voll gesperrt, so die Polizei.