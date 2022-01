Unbekannte stehlen Büste des Dichters Klopstock in Quedlinburg

Unbekannte Täter haben in Quedlinburg in der Zeit vom 29. zum 30. Januar die Büste des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock in der Brühlstraße gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Quedlinburg (vs) - Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Freitag (28.Januar) bis Sonnabend (29. Januar) entwendeten die Bronze-Büste des Klopstock-Denkmals in der Brühlstraße in Quedlinburg gestohlen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, ist der Gesamtschaden derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib der Bronze-Büste erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.