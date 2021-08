Unbekannte Täter brechen in Bäckerfiliale im Vorharz ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht in eine Bäckerfiliale in Wegeleben eingestiegen. Dabei durchsuchten sie die Räume und stahlen Getränke und Desinfektionsmittel. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wegeleben (vs) - In einer Bäckereifiliale ist in der vergangenen Nacht (vom 18. auf den 19. August) in Wegeleben in der Harslebener Straße eingebrochen worden.

Als eine Mitarbeiterin die Filiale am Morgen des 19.08.2021 öffnen wollte, bemerkte sie den Einbruch. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, durchsuchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Getränke und Desinfektionsmittel.

Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.