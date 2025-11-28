In Dingelstedt ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Eine 35-jährige Dacia-Fahrerin hatte in Dingelstedt am Freitagmorgen beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Dingelstedt am Huy. - Am Freitagmorgen ist bei einem Unfall in Dingelstedt (Landkreis Harz) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Dacia auf der Bahnchaussee aus Richtung Anderbeck in Richtung Arbketal. Auf Höhe einer Nebenstraße wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen 46-jährigen Motorradfahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf der Bahnchaussee unterwegs war.

Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro an dem Dacia und 1.000 Euro an dem Krad der Marke Honda.