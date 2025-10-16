Zwei Pkw sind auf der Hans-Neupert-Straße in Halberstadt miteinander kollidiert. Infolgedessen landete ein Auto im Gleisbett der Straßenbahn.

Halberstadt. – Zwei Pkw sind am Mittwochmittag aus noch ungeklärter Ursache auf der Hans-Neupert-Straße in Halberstadt zusammengestoßen, teilt die Polizei mit.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet ein Pkw auf die Schienen der Straßenbahn, die neben der Straße verlaufen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.