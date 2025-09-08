Fahrer und Beifahrer verletzt Teurer Unfall auf der B244 bei Vogelsdorf: Auto kracht in Böschung – Totalschaden!
Auf der B244 ist am Samstag ein Auto von der Straße abgekommen und in eine Böschung gekracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 70.000 Euro.
Vogelsdorf. – Am Samstag ist ein 28-Jähriger bei einem Unfall auf der B244 in Richtung Vogelsdorf (Landkreis Harz) leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.
Der 28-Jährige sei mit seinem Auto aus Badersleben kommend in Richtung Vogelsdorf unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei er mit dem rechten Hinterrad auf den Randstreifen gekommen, sodass der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren habe.
Unfall im Harz: Totalschaden in Höhe von 70.000 Euro
Er kam von der Straße ab, fuhr durch den Straßengraben und kam in einer Böschung zum Stehen, so die Polizei weiter. Fahrer und Beifahrer seien dabei leicht verletzt worden.
An dem Auto entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 70.000 Euro.