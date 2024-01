Bei einem Unfall auf der B81 in Blankenburg (Landkreis Harz) ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Transporter kracht in Lkw: Fahrer im Harz lebensbedrohlich verletzt - B81 gesperrt

Unfall in Blankenburg

Blankenburg. - In Blankenburg im Harz hat sich am Donnerstag, 18. Januar, gegen 8 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Transporterfahrer wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, sagte eine Polizei-Sprecherin.

Bei dem Unfall im Harz wurde ein Mann schwer verletzt. Foto: Polizei Harz

Unfall im Harz: B81 in Blankenburg gesperrt

Das Fahrzeug des Unfallfahrers sei auf einer Kreuzung mit einem Laster kollidiert. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall auf der B81 nur leicht verletzt. Die Ampelkreuzung am Pfeifenkrug passierte der Lkw-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge trotz roten Lichtzeichens. Die Ursachen hierfür sind derzeit unklar, so die Polizei. Der 47-jährige Fahrer des Transporters trug lebensbedrohliche und ein 33-jähriger Insasse leichte Verletzungen davon.

Ein Rettungshubschrauber transportierte den 47-Jährigen in ein Klinikum. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit.

Polizeibeamte sperrten die Bundesstraße 81 aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme für circa vier Stunden.