Polizei tappt im Dunkeln: Radfahrer wird in Halberstadt schwer verletzt gefunden

Nach einem Unfall in der Magdeburger Straße in Halberstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Halberstadt. - Ein schwerverletzter Radfahrer gibt der Polizei in Halberstadt Rätsel auf, wie die Beamten melden.

Demnach kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Magdeburger Straße auf Höhe der Bahnhofstraße zu einem Unfall. Zeugen hättet beobachtet, wie der 73 Jahre alte Radler gestürzt sei und mit dem Oberkörper auf dem Radweg und den Beinen auf der Straße liegengeblieben sei, heißt es. Zeitgleich sei ein blauer Lkw mit einem Auflieger für Holztransporte an der Stelle unterwegs gewesen.

Der Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Wer den Beamten Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03941/674293 bei der Polizei zu melden.