Unfall in Halberstadt 56-Jähriger schwer verletzt! Auto kracht an Kreuzung in E-Scooter
Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung in Halberstadt einen E-Scooter übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des Zweirads schwer verletzt.
Aktualisiert: 12.02.2026, 15:10
Halberstadt. – Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Braunschweiger Straße/Am Burchardianger in Halberstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.
Demnach habe eine 59-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung einen E-Scooter-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.
Der 56-jährige E-Scooter-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es weiter. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.