Eine Autofahrerin hat an einer Kreuzung in Halberstadt einen E-Scooter übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des Zweirads schwer verletzt.

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Halberstadt ist ein E-Scooterfahrer schwer verletzt worden.

Halberstadt. – Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Braunschweiger Straße/Am Burchardianger in Halberstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe eine 59-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung einen E-Scooter-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.

Der 56-jährige E-Scooter-Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es weiter. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.