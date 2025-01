In Halberstadt ist ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Radfahrer von Auto in Halberstadt angefahren – schwer verletzt

Ein Mann ist in Halberstadt bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Halberstadt. - Am Sonntag gegen 16.55 Uhr ist ein 41 Jahre alter Mann bei einem Unfall in Halberstadt schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 51 Jahre alter Autofahrer in der Ringstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr der 41-jährige Radfahrer den Angaben nach auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Quedlinburger Straße. Bei der Einmündung zur Kleinen Ringstraße habe der Autofahrer beim Abbiegen den Radfahrer übersehen und es sei zur Kollision gekommen.

Der 41-Jährige stürzte laut Polizei und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er sei mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, heißt es.