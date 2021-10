Unfallflucht im Harz: 17-Jähriger kracht in Halberstadt mit Mercedes gegen Baum

In Halberstadt ist ein 17 Jahre alter Jugendlicher mit einem Mercedes gegen einen Baum gefahren und anschließend in einem Opel geflohen.

Halberstadt (vs) - Ohne einen Führerschein war der 17 Jahre alte Fahrer eines Mercedes in der Nacht zum 20. Oktober in Halberstadt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Zuvor war der Jugendliche in der Oehlerstraße unterwegs gewesen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Anschließend beging der 17-Jährige Unfallflucht, als er das Auto in der Nähe abstellte und den Ort des Geschehens verließ. Der Jugendliche stieg daraufhin zu einem 30 Jahre alten Mann in dessen Opel. Die Polizei konnte beide Männer jedoch stellen.

Bei der Kontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass auch der Opel-Fahrer weder eine Zulassung für sein Fahrzeug noch einen Führerschein vorweisen konnte. Beide Beteiligten am Geschehen standen außerdem unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkohol, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Pflichtversicherung.