Update: Bei Halberstadt - 19-jähriger Krad-Fahrer nach Unfall gestorben

Athenstedt (vs) -Das Wochenende wird im Harzkreis von einem tragischen Unfall überschattet. Ein Motorradfahrer, der in der Nacht zum Samstag, 25. Juni, im Halberstädter Ortsteil Athenstedt schwer gestürzt ist, erlag laut Polizei am am Sonntagmorgen seinen schweren Kopfverletzungen.

Der 19-Jährige hatte laut zuständiger Autobahnpolizei in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr in der Hauptstraße in Athenstedt aus bislang unbekannten Gründen wohl den Bordstein touchiert und war daraufhin schwer gestürzt. Er sei zunächst gegen einen Zaun geprallt und anschließend mit den Kopf gegen den Bordstein geschlagen. Da der junge Mann, der aus Quedlinburg stammt, keinen Helm getragen habe, seien die erlittenen Kopfverletzungen lebensbedrohlich gewesen.

Diesen erlag der 19-Jährige schließlich am Sonntagmorgen im Halberstädter Ameos-Klinikum.