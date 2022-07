21-Jähriger fährt bei Osterwieck unter Alkohol in Straßengraben: Zwei Verletzte

Ein 21-Jähriger ist am Freitag (22. Juli) bei Osterwieck von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum gefahren und schließlich im Straßengraben zum Stehen gekommen. Er und sein Beifahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 21-Jähriger ist am Freitag (22. Juli) bei Osterwieck von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum gefahren und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Er und sein Beifahrer wurden verletzt. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken.

Osterwieck (vs) - Ein 21-jähriger Mann aus Hessen (Ortsteil von Osterwieck) ist am Freitag (22. Juli) mit seinem VW die B79 aus Richtung Osterwieck kommend in Richtung Hessen gefahren.

Gegen 21.30 Uhr kam er im Verlauf einer S – Kurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte erst mit einem Verkehrspfosten, danach mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen, heißt es in der Mitteilung des Polizeireviers Harz.

Bei dem Verkehrsunfall wurde sowohl der Fahrzeugführer als auch sein Beifahrer, ein ebenfalls 21-jähriger Mann aus Hessen, leicht verletzt. Beide Insassen wurden zur ambulanten Behandlung ins Ameosklinikum nach Halberstadt verbracht.

21-Jähriger hatte Alkohol getrunken

Am Pkw des Fahrzeugführers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser beträgt etwa 10.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Harz Alkoholgeruch bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,14 Promille.

Die Beamten leiteten gegen den Mann daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.