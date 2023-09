Am Mittwoch, dem 04.10., beginnen die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 66. Der Verkehr wird bis voraussichtlich zum Freitagabend, dem 10.11., umgeleitet.

Heteborn (vs) - Zwischen Heteborn im Landkreis Harz und Kroppenstedt im Landkreis Börde starten am Mittwoch, dem 04.10, die planmäßigen Sanierungsarbeiten an der L 66. Auf dem sechs Kilometer langem Abschnitt wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt.

Der Verkehr wird über die Bundesstraße 81 sowie die L 24 und L 73, also über Gröningen, Wegeleben und Hedersleben, umgeleitet. Autofahrer sollten mit Behinderungen rechnen und mehr Zeit für die Umleitung einplanen.

Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten kann der sanierte Streckenabschnitt am Freitagabend, dem 10. November, wieder freigegeben werden.