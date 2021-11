Vorfahrt missachtet: Drei Schwerverletzte bei tragischem Unfall in Halberstadt im Harz

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend in Halberstadt. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in Halberstadt. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am späten Freitagabend in Halberstadt im Kreuzungsbereich Quedlinburger Straße/ Am Sülzegraben/Rudolf-Diesel-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos beteiligt waren. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach bog ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Citroen auf die Straße Am Sülzgraben und wollte geradeaus in die Rudolf-Diesel-Straße zu fahren. Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs, missachtete er einen Skoda, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos kamen an einer Straßenlaterne zum Stehen. Durch die Kollision wurden die drei Insassen des Skoda schwer verletzt. Es handelte sich dabei um den 51 Jahre alten Fahrer und seine Beifahrer - einen 82-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Gegen den 27 Jahre alten Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.