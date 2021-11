War es eine Diebesbande? Nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei in Halberstadt

Ein verletzter Polizist und zahlreiche Überraschungen in einem Fluchtauto: Das ist die Bilanz einer Verfolgungsjagd mit anschließender Polizeikontrolle in Halberstadt.

Halberstadt (vs) - Über Wald- und Wiesenwege flüchtete ein Autofahrer (21) in der Nacht zu Sonnabend vor der Polizei. Beamte hatten ihn gegen 2.20 Uhr in der Nacht in Halberstadt kontrollieren wollen. Doch der 21-Jährige gab Vollgas. In seinem Auto saßen noch vier weitere verdächtige Personen.

Eine Polizeistreife wollte das Auto in der Hans-Neupert-Straße anhalten, heißt es im Bericht der Beamten. Doch der Fahrer reagierte nicht auf das Blaulicht und die Haltesignale sondern beschleunigte und raste zunächst davon.

Ein umgestürzter Baum zwang den Flüchtigen schließlich zum Halten. Der 21-Jährige versuchte dann weiter zu Fuß den Polizisten zu entkommen. Bei der Verfolgung stürzte ein Beamter und verletzte sich dabei am Arm. Der Polizist musste ambulant im Krankenhaus in Halberstadt versorgt werden.

Und warum flüchtete der Autofahrer? Wie sich später herausstellte, stand der junge Mann unter Drogeneinfluss und besaß zudem keinen gültigen Führerschein. Wie die Polizei weiter informiert, waren an seinem Wagen zudem falsche Kennzeichen angebracht. Und im Auto entdeckten die Beamten bei einem der Mitfahrer geringe Mengen Betäubungsmittel und zu guter Letzt auch noch weitere Autokennzeichen sowie Einbruchswerkzeug.

Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.