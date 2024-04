Ein Mann mit Hund soll in Halberstadt mit seiner Anwesenheit einen Raubüberfall vereitelt haben. Die Polizei im Harz sucht nach ihm.

Die Polizei im Harz ist auf der Suche nach einem Mann mit Hund in Halberstadt.

Halberstadt/DUR. - In der Karl-Liebknecht-Straße in Halberstadt ist es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen. Zwei Männer hatten sich laut Polizei einem 23 Jahre alten Mann genähert und forderten die Herausgabe von Bargeld und Handy.

Die Täter hätten auf den Mann eingeschlagen, woraufhin dieser zu Boden ging, heißt es. Da ein bisher unbekannter Mann mit seinem Hund vorbeigekommen sei, hätten die Täter von ihrem Opfer abgelassen und seien geflüchtet. Die Polizei habe in Tatortnähe zwei Tatverdächtige festnehmen können. Dabei handle es sich um einen 20 Jahre alten sowie einen 23 Jahre alten Mann. Beide sind laut den Beamten polizeibekannt.

Polizei im Harz sucht dringen Mann mit Hund nach Raubüberfall

Der Geschädigte habe Verletzungen erlitten, konnte jedoch nach ambulanter Versorgung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Gegen beide tatverdächtige Männer erging am Donnerstag ein Haftbefehl, sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, heißt es weiter.

Die Polizei sucht dringend den Mann mit dem Hund, der ein wichtiger Zeuge sei. Ihn und weitere Zeugen bittet die Polizei, sich beim Revier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 zu melden.