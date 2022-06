22-Jährige verbrennt auf der A2 nach einem Unfall im Auto

Zu einem tragischen Unfall ist es am Freitagabend (10. Juni) auf der A2 in Richtung Hannover gekommen. Eine 44-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mitteilleitplanke. Daraufhin fing das Auto Feuer.

Irxleben (vs) - Eine 44-jährige Autofahrerin ist am späten Freitagabend (10. Juni) die A2 in Richtung Hannover gefahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist sie zwischen den Anschlussstellen Irxleben (Landkreis Börde) und Bornstedt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg mit. Von hier aus wurde sie nach links in die Mittelleitplanke geschleudert.

Daraufhin fing das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache Feuer und brannte aus. Die Fahrerin konnte sich mit schweren Brandverletzungen aus dem Fahrzeug retten, ihre 22-jährige Beifahrerin verbrannte im Fahrzeug.

Die A2 in Fahrtrichtung Hannover war für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.