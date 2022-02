62-jähriger Autofahrer fährt in Bebertal betrunken gegen Straßenlaterne

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend (20. Februar) in Bebertal im Landkreis Börde von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Wie die Polizei feststellte, war er betrunken.

Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend (20. Februar) in Bebertal im Landkreis Börde von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Er pustete 1,34 Promille.

Bebertal (vs) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend (20. Februar) gegen 20.45 Uhr in Bebertal im Landkreis Börde gekommen. Der 62-jährige Fahrer eines Autos befuhr die Friedensstraße in Bebertal und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort stand eine Straßenlaterne, gegen die der Mann fuhr. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, entstand am Fahrzeug und an der Lampe Sachschaden.

Der Mann pustete 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den Führerschein haben die Beamten beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.