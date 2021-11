68-Jähriger kommt aus ungeklärter Ursache in Marienborn von Fahrbahn ab

Ein 68-jähriger Fahrer ist am Montag (15. November) mit seinem Auto in Marienborn im Landkreis Börde von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Marienborn (vs) - Ein 68-jähriger Mann ist am Montag (15. November) gegen 11 Uhr mit seinem Opel die Hauptstraße in Marienborn (einem Ortsteil der Gemeinde Sommersdorf) im Landkreis Börde entlanggefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, kam er aus bisher unklaren Gründen mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte eine Buschgruppe und einen Baum und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen.

Der Mann wies keine sichtbaren Verletzungen auf, konnte sich jedoch nicht mehr an den Unfallhergang erinnern, so dass er ins Krankenhaus zur Beobachtung gebracht wurde. Am Auto entstand Sachschaden.