Morsleben. – Auf einer Tank- und Rastanlage an der A2 bei Morsleben (Börde) ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden hunderte hochwertige Sneaker aus einem Lkw gestohlen.

Demnach hatte der 30-jährige Fahrer sein Fahrzeug am Mittwochabend für die Nachtruhe auf dem Parkplatz abgestellt. Am nächsten Morgen habe er bei der Abfahrtskontrolle bemerkt, dass die Zollplombe seines Aufliegers durchtrennt war und Unbekannte mehrere Schlitze in die Plane geschnitten hätten.

Diebe stehlen hunderte Sneaker: Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Täter entwendeten mehrere Kartons mit Turnschuhen aus dem Lkw. Insgesamt seien Schuhe im unteren dreistelligen Stückzahlbereich verschwunden, deren Gesamtwert sich nach aktuellen Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich bewege.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Verfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls eingeleitet. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.