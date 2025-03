Nachdem es am Morgen zu zwei Lkw-Unfällen auf der A2 gekommen war, ist die Fahrbahn auf Höhe von Bornstedt aktuell teilweise gesperrt.

Bornstedt. - Achtung Autofahrer: Auf der Autobahn 2 in Höhe Bornstedt kommt es aktuell zu Fahrbahnsperrungen in Richtung Hannover. Grund dafür sind zwei Unfälle, die sich am Dienstagmorgen auf der A2 ereignet haben.

Nach Angaben der Polizei musste ein 42-jähriger Lkw-Fahrer gegen 8.30 Uhr aufgrund eines Staus auf der rechten Fahrspur stark abbremsen und kam dabei zum Stillstand. Ein hinter ihm fahrender Lkw habe dies zu spät gemerkt und versuchte, auf die mittlere Spur auszuweichen. Dabei sei der 32-jährige Fahrer mit diesem und noch einem dritten Lkw zusammengestoßen.

Zweiter Unfall nur eine Stunde später

Der zweite Unfall habe sich eine Stunde später wegen des entstandenen Staus ereignet. Erneut habe ein 45-jähriger Lkw-Fahrer bremsen müssen, worauf der hinter ihm fahrende 22-jährige Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Dieser habe versucht, nach links auszuweichen und dabei den vor ihm fahrenden Lkw gestreift.

Bei dem Unfall wurden Plastikbecher auf der Fahrspur in Richtung Hannover verteilt. Foto: Polizeiinspektion Magdeburg

Dessen Ladefläche sei dabei komplett aufgerissen worden, sodass sich die geladenen Kunststoffbecher auf der Straße verteilten. Beim Wiedereinscheren habe der 22-jährige Unfallverursacher dann noch einen dritten Lkw beschädigt.

Bei den Unfällen sei ein Gesamtschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung mussten jeweils die rechte und mittlere Spur gesperrt werden. Die aktuelle Sperrung an der zweiten Unfallstelle wird laut Polizei voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden bestehen bleiben.