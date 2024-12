Uhrsleben. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 2 auf Höhe Uhrsleben zwischen Bornstedt und Eilsleben gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hat es um 5.50 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter gekracht. Zuvor hatte laut den Angaben der Laster-Fahrer das Ende eines Staus an der dortigen Baustelle übersehen, sein Lkw krachte in den Transporter und schob ihn in einen davor stehenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls sei noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden, heißt es.

Der 67 Jahre alte Fahrer des kleineren Fahrzeugs erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der erste Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird von der Polizei auf Zehntausende Euro geschätzt.

Es war eine Vollsperrung auf der A2 in Richtung Braunschweig eingerichtet. Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Einsatzkräfte der Polizei und zwei freiwillige Feuerwehren waren vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wurde bei Bornstedt von der Autobahn abgeleitet.