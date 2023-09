Die Ortsdurchfahrt Alleringersleben mit der B1 in der Börde soll ab Mittwoch, 4. Oktober, wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden. Wir zeigen, was Autofahrer wissen müssen und welche Umleitungen geplant sind.

Achtung! Wochenlange Sperrung auf B1 in Alleringersleben wegen Bauarbeiten geplant

B1/Alleringersleben (vs) - Autofahrer müssen sich auf der B1 in Alleringersleben in der Börde auf eine wochenlange Sperrung einstellen. Dies geht aus einer Mitteilung des Infrastrukturministeriums hervor.

Demnach sollen ab Mittwoch 4. Oktober an der Ortsdurchfahrt Alleringersleben im Landkreis Börde Bauarbeiten beginnen. Autofahrer, die auf der Bundesstraße B1 unterwegs sind, müssen sich dann offenbar bis voraussichtlich 10. November mehr Zeit für die unvermeidliche Umleitung einplanen. Für die erforderlichen Arbeiten müsse die Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden.

Bauarbeiten ab Mittwoch: Vollsperrung auf B1 in Alleringersleben angekündigt

Der Grund für die Sperrung: In Alleringersleben werde die Fahrbahn des rund 700 Meter langen Streckenabschnitts der Hauptstraße für 250.000 Euro saniert. Dazu soll zunächst der alte Asphalt rund 12 Zentimeter tief abgefräst und anschließend in gleicher Stärke erneuert werden.

Der Durchgangsverkehr werde solange aus Erxleben kommend über die Kreisstraße K1146 Richtung Osteringersleben und in Belsdorf weiter über die Landstraße L40 zur B1 umgeleitet. In der Gegenrichtung verlaufe die Umleitung analog, heißt es.