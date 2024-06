Zu einem Unfall mit einem demolierten Bahnübergang ist es in der Börde gekommen. Regionalzüge von Abellio fahren momentan nicht zwischen Magdeburg und Haldensleben.

Abellio in der Börde

Magdeburg/Haldensleben/DUR. - Massive Zugausfälle im Bahnverkehr meldet das Zugunternehmen Abellio in den Sozialen Medien am Freitagmorgen nach einem Unfall in der Börde.

Weil ein Bahnübergang durch einen Tieflader schwer beschädigt wurde, können bis auf Weiteres keine Züge zwischen #Magdeburg und #Haldensleben fahren. #RE6 #RB36 pic.twitter.com/k6w1nZT3Jr — Abellio Rail Mitteldeutschland (@AbellioMD) June 14, 2024

Vorerst könnten keine Züge mehr zwischen Magdeburg und Haldensleben fahren, heißt es. Betroffen von den Ausfällen sind die Regionalbahnen RE6 und RB36.

Als Grund für die Einschränkungen gibt das Unternehmen an, dass ein Tieflader einen Bahnübergang schwer beschädigt hat.