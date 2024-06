Ein 24-Jähriger ist bei seiner Arbeit in Bülstringen im Landkreis Börde zwischen einem Gabelstapler und einem Stahlträger eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Ein 24-Jähriger ist in Bülstringen von einem Gabelstapler eingeklemmt worden.

Bülstringen/DUR. - Ein Mitarbeiter eines Agrarhandelsbetriebs ist am Montagvormittag in der Hauptstraße in Bülstringen (Landkreis Börde) schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach hatte der 24 Jahre alte Mann auf dem Betriebsgelände Saatgut in einer Lagerhalle entleert. Beim Rangieren mit einem Gabelstapler sei er zwischen dem Stapler und einem Stahlträger eingeklemmt worden, wie es heißt.

Im Rahmen der Erstversorgung vor Ort habe der Mann über Schmerzen im Brustbereich und Atemnot geklagt. Daraufhin sei er schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Zu den Umständen des Unfalls ermittelt die Polizei.