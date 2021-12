Brand Angebranntes Essen löst in Weferlingen Feuerwehreinsatz aus

Zu einem vermeintlichen Brand in einem Haus in Weferlingen im Landkreis Börde wurde am frühen Freitagmorgen (3. Dezember) die örtliche Feuerwehr gerufen. Als Ursache stellte sich angebranntes Essen heraus.