Ein 16-Jähriger ist in Haldensleben von zwei Jugendlichen angegriffen worden. Die Polizei sucht nun die Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat.

Haldensleben. – Die Polizei sucht nach einer Zeugin, die am Dienstagmittag in der Nähe des Busbahnhofes in Haldensleben den Angriff auf einen 16-Jährigen gesehen hat.

Den Angaben zufolge war der Jugendliche am Jungfernstieg von zwei anderen Jugendlichen, die mit ihm in die Berufsschule gehen, angesprochen worden.

Anschließend, so die Polizei, wurde der 16-Jährige von den beiden Tätern zu Boden gedrückt und ins Gesicht geschlagen. Eine Zeugin habe den Vorfall wohl bemerkt und wollte die Polizei rufen.

Die beiden Jugendlichen sollen die Frau jedoch aufgefordert haben, die Polizei nicht zu rufen, weil der 16-Jährige ein Messer bei sich führe. Dem kam die Frau nach und entfernte sich vom Tatort. Auch die beiden Tätern sollen anschließend geflüchtet sein.

Der 16-Jährige, so die Polizei weiter, begab sich nach der Tat zusammen mit seinem Betreuer in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Zeugin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03904/4780 bei der Polizei in Haldensleben zu melden.