Auto brennt auf der A2: Anschlussstelle bei Alleringersleben gesperrt

Auf der A2 in Richtung Berlin kam es am Morgen des 7. Mai zu einem folgenschweren Brand.

Am Auto entstand Totalschaden.

Alleringersleben (vs) - Glück im Unglück hatte eine 74-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Geringswalde, als diese mit ihrem Renault die A2 in Fahrtrichtung Berlin befuhr. Auf Höhe der Ortschaft Alleringersleben nahm sie während der Fahrt Rauchgeruch im Fahrzeuginnenraum war, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daraufhin benutzte sie die nächste Ausfahrt und stieg aus ihrem dann schon brennendem Pkw aus. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Fahrzeug gelöscht werden. Die ältere Dame kam mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieses wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Zeit der Bergung und Löscharbeiten musste die Anschlussstelle Alleringersleben in Fahrtrichtung Berlin für rund eine Stunde gesperrt werden.