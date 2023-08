Zu einem Unfall mit drei beteiligten Lkw ist es auf der Autobahn A2 bei Alleringersleben nahe Haldensleben in der Börde gekommen. Dort staut es sich kilometerweit.

Bei alleringersleben in der Börde ist es auf der Autobahn A2 Richtung Hannover zu einem Unfall mit drei Lkw gekommen. Foto:

Alleringersleben - Nach einem Unfall auf der Autobahn A2 kommt es derzeit in Richtung Hannover zu Stau und stockenden Verkehr.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwischen dem Rasthof Lorkberg Nord und Alleringersleben drei Kleinlaster in einen Unfall verwickelt. Eines der Fahrzeuge schleuderte dabei nach links in die Leitplanke. Dabei entstand an dem Lkw Totalschaden. Der Fahrer blieb trotz zerstörter Kabine unverletzt.

An den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Auch die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Wegen der Bergungsarbeiten staut sich der Verkehr derzeit auf etwa 7 km. Die Wartezeit beträgt etwa 30 Minuten.