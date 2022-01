Autofahrerin und Radfahrerin kollidieren auf L47 bei Meitzendorf in der Börde

Als der Radweg neben der L47 endete, fuhr eine Radfahrerin am Mittwoch (19. Januar) auf die Straße. Dort stieß sie mit einem Auto zusammen. Die Rentnerin wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Meitzendorf (vs) - Auf der L 47 bei Meitzendorf (Ortsteil von Barleben) in der Börde ist es am Mittwoch (19. Januar) gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Dabei wurde die Radfahrerin verletzt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhr die 20-jährige Autofahrerin die L 47 in Richtung Meitzendorf. Rechts neben der Gegenfahrbahn führt ein gemeinsamer Fuß- und Radweg entlang, der von der Radfahrerin in gleicher Richtung benutzt wurde.

Dieser Fuß- und Radweg endet auf der Straße und dort fuhr die Rentnerin über die Straße auf die linke Fahrbahnseite, wo sich der Pkw befand. Die Autofahrerin bremste, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern und die Fahrradfahrerin stürzte. Dabei wurde sie verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden.