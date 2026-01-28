Ein 66-Jähriger ist am Dienstag von seinem Nachbarn mit einem Baseballschläger angegriffen worden. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer ins Treppenhaus.

Haldensleben. – In Haldensleben ist am Dienstagnachmittag ein 66-Jähriger von seinem Nachbarn mit einem Baseballschläger attackiert worden, wie die Polizei meldet.

Den Angaben nach klingelte der Nachbar bei dem 66-Jährigen, um sich über laute Musik zu beschweren. Dabei habe der Nachbar einen Baseballschläger in der Hand gehalten. Zur Verteidigung nahm sich der Bedrohte ein Küchenmesser, so die Polizei weiter.

Der 32-jährige Nachbar habe daraufhin mit dem Baseballschläger mehrfach auf das Handgelenk des 66-Jährigen geschlagen. Der Angreifer sei danach ins Treppenhaus geflüchtet.