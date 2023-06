Unfall vorm Krankenhaus: Beim Bremsen ist ein 72 Jahre alter Mann in Haldensleben vor dem Ameos-Klinikum schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall in Haldensleben: Fußgänger vor Ameos-Krankenhaus schwer verletzt

In Haldensleben ist es vor dem Ameos-Klinikum zu einem schweren Unfall gekommen. Symbolbild:

Haldensleben (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Montagnachmittag in Haldensleben gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst ein 64 Jahre alter Mann in der Kiefholzstraße in Richtung Süplingen unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zum Ameos-Klinikum bremsen musste. Dabei habe er einen 72-jährigen Fußgänger übersehen, der gerade die Straße überquerte. Es kam offenbar zum Zusammenstoß. Dabei sei der Fußgänger gestürzt und schwer verletzt worden.

Der Senior kam ins Krankenhaus.