Traktorfahrer kracht in Auto bei Wanzleben

Wanzleben (vs) - Ein 17-jähriger Mann fuhr am Sonnabend mit seinem Traktor von Klein Rodensleben in Richtung Wanzleben und hielt vor dem Überqueren der Kreisstraße 1223 an. Als er weiterfuhr, übersah er einen auf der Kreisstraße fahrenden Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei wurde die 55-jährige Fahrerin des Autos verletzt, sie erlitt Abschürfungen an der linken Hand und Prellungen an der linken Körperseite.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Traktor entstand geringer Sachschaden, am Auto wirtschaftlicher Totalschaden.