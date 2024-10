Ein einsturzgefährdetes Haus ist bereits in Teilen auf die Groß-Santersleber Straße in Schackensleben gekracht. Die Straße ist für den Verkehr gesperrt.

Sperrung in Schackensleben! Gefahr: Haus droht auf Fahrbahn zu stürzen

Ein Haus droht in Schackensleben auf die Groß-Santersleber-Straße zu stürzen.

Schackensleben. - In der Groß-Santersleber-Straße in Schackensleben (Landkreis Börde) muss am Mittwochmorgen der Verkehr ruhen. Dort droht ein Haus einzustürzen, wie die Polizei meldet.

Demnach sind zwischen der Dorfstraße und der Groß-Santersleber-Straße bereits Teile des einsturzgefährdeten Gebäudes auf die Straße gefallen. Ein Statiker und der Räumungsdienst seien vor Ort, um die Lage zu prüfen, heißt es.

Auch Einsatzkräfte der Polizei sind am Ort des Geschehens.