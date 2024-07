In Flechtingen in der Börde haben zwei Unbekannte einen Softeis-Automaten auf einem Privatgrundstück aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Fahndung in der börde

In Flechtingen in der Börde haben zwei Unbekannte einen Softeis-Automaten aufgebrochen.

Flechtingen/DUR. - Bereits am 15. Juli haben zwei Unbekannte einen Softeis-Automaten auf einem Privatgrundstück in Flechtingen in der Börde aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge betraten die Unbekannten gegen 3.15 Uhr eine Gartenhütte auf einem Privatgrundstück, in der sich unter anderem ein Softeis-Automat befand. Die Täter hätten ein Vorhängeschloss des Automaten zerstört und die darin befindliche Geldkassette entwendet, so die Polizei. Laut den Angaben haben sie rund 100 Euro gestohlen.

Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern:

Diese Person soll einen Softeis-Automaten in Flechtingen aufgebrochen haben. Foto: Polizei

Die Tatverdächtigen trugen dunkle Kleidung und je einen Motorradhelm: einen schwarzen und einen roten mit Schutzbrille. "An der Seite des roten Helms ist ein gelber Stern ersichtlich", teilte die Polizei mit.

Wer erkennt diese beiden Personen? Foto: Polizei

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.