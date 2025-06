In der Nacht zum Dienstag ist in Hohenwarsleben eine Gartenlaube ausgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Flammen.

Hohenwarsleben. - Wie die Polizei mitteilt, ist in Hohenwarsleben am späten Montagabend in der Hermsdorfer Straße eine Gartenlaube in Brand geraten.

Der Brand stand, so die Polizei, beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr der umliegenden Ortschaften gelöscht. Ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung seien als Ursache ausgeschlossen worden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden von der Polizei Haldensleben gebeten, sich unter der Telefonnummer 03904/478-0 zu melden.