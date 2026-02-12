In einem Mehrfamilienhaus in Weferlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Ursache war vermutlich eine brennende Kerze, die der Mieter unbeaufsichtigt zurückgelassen hatte.

Weferlingen. – Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gardelegener Straße in Weferlingen (Landkreis Börde) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit.

Der 32-jährige Mieter der Wohnung sei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seiner Wohnung gewesen. Den Angaben zufolge habe er vor dem Brand die Wohnung verlassen.

Feuer in Weferlingen: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Allerdings habe er eine brennende Kerze im Wohnzimmer zurückgelassen, so die Polizei weiter zu dem Feuer. Diese sei wohl Ursache des Brandes, da in diesem Bereich die meisten Beschädigungen festgestellt wurden.

Durch das Feuer brannte die Wohnung komplett aus und ist nun unbewohnbar. Der Schaden werde auf 120.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Bei dem 32-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt, heißt es dazu weiter. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.