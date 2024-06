Ein Spargelstand in Haldensleben ist um Tausende Euro an Tageseinnahmen bestohlen worden. Die mutmaßlichen Täter fuhren in einem roten Corsa davon. Nun wird mit einer Beschreibung nach einer Frau mit dunklen Haaren gesucht.

Haldensleben/DUR. - Zu einem Diebstahl an einem Spargelstand ist es am frühen Freitagnachmittag in Haldensleben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein roter Opel Corsa aus Richtung Bebertal kommend in Richtung Haldensleben unterwegs, als kurz vor dem Tatort eine Frau ausstieg und zur Dixi-Toilette ging. Der männliche Fahrer soll in der Zwischenzeit vor dem Spargelstand geparkt haben. Als die Frau den Spargelverkäufer darauf aufmerksam machte, dass sich in der Toilette kein Klopapier befände und sich der Mann zur Prpfung der Situation auf den Weg machte, winkte der Fahrer die Frau heran und beide fuhren in dem roten Opel in Richtung Haldensleben weiter.

Als der Verkäufer zum Spargelstand zurückkam, waren die Geldkassette mit dem Bargeld und die dazugehörige Waage im Wert von etwa 2000 Euro verschwunden. Nun wird nach den beiden Insassen des Opels gesucht.

So wird die gesuchte Frau beschrieben:

dunkel gekleidet: schwarze Bomberjacke, schwarze Stoffhose

fast schwarze Haare, am Hinterkopf mit Haarklammer befestigt

osteuropäischer Akzent

Zeugen, die etwas zum Sachverhalt oder zu den Tatverdächtigen sagen können, werden gebeten sich im Polizeirevier Börde unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.