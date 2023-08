Bei einer Großkontrolle auf der Autobahn A2 in der Börde sind der Polizei zahlreiche Verkehrssünder ins Netz gegangen. Nicht alle auffälligen Vergehen waren harmlos.

Dicke Beute! Polizeikontrolle in der Börde zieht Autos im Halbminutentakt von der A2

Magdeburg/Haldensleben(vs) - Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag auf der Autobahn A2 mit einer Hundertschaft an Beamten Autos im Halbminutentakt von der Fahrbahn gezogen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen neben Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz, Ladungssicherungsmängel, Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren auch der Einfluss von berauschenden Mitteln, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundendelikte, Diebstahlsdelikte und Verstöße gegen das Waffengesetz bei der Kontrolle festgestellt worden sein.

Unterstützt wurden die über 100 Polizeibeamten allem Anschein nach durch Polizeidiensthunde, Beamte des Hauptzollamts Braunschweig, Beamte der Polizeiinspektion Zentrale Dienste und Feldjäger der Bundeswehr.