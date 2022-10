Polizeieinsatz nach Drohung am Abend: Regulärer Schulbetrieb in Oebisfelde

Nach einer Drohung an einer Schule ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Mittlerweile haben die Beamten Entwarnung gegeben.

Die Polizei wurde am Dienstagabend über eine Drohung gegen eine Schule in Oebisfelde informiert.

Oebisfelde/dpa - Nach einer Drohung an einer Schule in Oebisfelde im Landkreis Börde soll der Unterricht am Mittwoch wie gewohnt stattfinden. Die Polizei ist allerdings weiter vor Ort und die Ermittlungen dauern an, wie es von der Polizei am Morgen hieß. „Die Drohung wird ernst genommen“, teilte ein Sprecher mit.

Wegen einer Drohung war es am frühen Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz an der Schule gekommen. Die Drohung sei „unspezifisch“, es liege allerdings keine konkrete Gefahrenlage vor, teilte die Polizei noch am Dienstagabend mit.