Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (8. April) in ein Autohaus in Haldensleben eingebrochen und haben einen VW Bus gestohlen.

Haldensleben (vs) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag (8. April) gewaltsam Zutritt zum Hof des Autohauses in der Friedrich-Schmelzer-Straße in Haldensleben verschafft.

Wie aus der Mitteilung des Polizeirevies Börde hervorgeht, stahlen sie einen neuen schwarzen VW T6 Multivan. Der Diebstahlsschaden wird mit ungefähr 70.000 Euro angegeben.

Die eingesetzten Beamten haben eine Spurensuche und –sicherung durchgeführt. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 478 290 entgegen.