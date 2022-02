Einbruch in Bäckerei: Dreiste Diebe erbeuten in Haldensleben Bargeld und Zigaretten

Haldensleben (vs) - In die Bäckereifiliale in der Neuhaldensleber Straße wurde in der vergangenen Nacht eingebrochen. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die unbekannten Täter haben sich demnach gewaltsam durch ein Fenster Zugang zum Objekt verschafft und befanden sich dann in dem Raum des Testzentrums. Dort durchsuchten sie die Spinde und brachen die Tür zur angrenzenden Bäckerei und Postfiliale auf.

Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet und auch hier wurden die Schränke durchwühlt. Aus dem Lager und der Auslage wurden Zigaretten mitgenommen. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung etwa 3000 Euro.

Der eingesetzte Fährtenspürhund verfolgte die Spur bis zur Wedringer Straße, verlor sie dort aber. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904-7480 entgegen.