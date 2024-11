In Haldensleben haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt eines Autohauses verschafft. Es entstand ein großer Schaden.

Täter brechen in Autohaus-Werkstatt ein - 60.000 Euro Schaden

Einbruch in Haldensleben

Haldensleben. - Bei einem Einbruch zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in ein Autohaus in der J.-G.- Nathusius-Straße in Haldensleben ist ein großer Schaden entstanden.

Laut Polizei verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Werkstatt des Autohauses. Dort seien mehrere Türen aufgebrochen und verschiedene Gegenstände wie Werkzeugkoffer, ein Achsvermessungsgerät und Reifen geklaut worden. Der Gesamtschaden werde auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.