Ein Einfamilienhaus in Süplingen im Landkreis Börde steht aktuell, am Dienstagmittag (8. März), in Flammen. Es wird vermutet, dass noch eine Person im Haus ist.

Ein Einfamiliehaus in Süplingen im Landkreis Börde steht am Dienstagmittag (8. März) in Flammen. Es wird vermutet, dass noch eine Person im Haus ist.

Süplingen (vs) - In Süplingen (Ortsteil der Stadt Haldensleben) im Landkreis Börde steht Dienstagmittag (8. März) ein Einfamilienhaus in Flammen. Es wird vermutet, dass noch eine Person in dem Gebäude ist.

Die Rauchentwicklung in Süplingen im Landkreis Börde ist enorm. Foto: Matthias Strauß

Augenzeugen haben gesehen, wie ein Mann in das brennende Haus lief. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist vor Ort.