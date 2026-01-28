Ein Elfjähriger ist am Mittwoch in Haldensleben durch einen geworfenen Eisblock verletzt worden. Er trug blutige Verletzungen im Gesicht davon.

Haldensleben. – Am Mittwochmorgen ist ein Elfjähriger in Haldensleben durch einen geworfenen Eisblock verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach wurde der Junge in der Nähe des Jungfernstiegs von dem Eisblock getroffen und so verletzt, dass er im Gesicht blutete. Zeugen sahen, wie das Eis aus einer Gruppe Jugendlicher geworfen wurde, so die Polizei weiter. Die mutmaßlichen Täter konnte die Polizei vor Ort nicht antreffen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.