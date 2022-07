Nach einem schweren Unfall mit einem Traktor auf der L24 zwischen Etingen und Kathendorf in der Börde ist es zu zwei Stunden Vollsperrung gekommen.

Etingen/Kathendorf - Bei einem schweren Unfall auf der Landstraße 24 zwischen Etingen und Kathendorf (Landkreis Börde) wurde am Mittwochmorgen eine Autofahrerin verletzt.

Nach ersten Informationen der Polizei war die Frau mit ihrem Pkw in Richtung Kathendorf unterwegs, als sie auf gerader Strecke einen Traktor mit zwei Anhänger überholen wollte. Zeitgleich beabsichtigte der Trekkerfahrer nach links in einen Feldweg abzubiegen. Die Skodafahrerin erkannte dies zu spät und krachte in die Zugmaschine. Ihr Auto schleuderte etwa 20 Meter weiter und blieb im Straßengraben liegen.

Am Skoda Citigo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autofahrerin wurde vor Ort notärztlich erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer kam mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Wegen der Bergungsarbeiten blieb die L 24 für etwa 2 Stunden voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. Der Landwirt hatte in den beiden Anhängern Mist geladen.