In Haldensleben sind mindestens drei Männer in den Burger King eingebrochen. Dabei wurde eine Person von der Überwachungskamera gefilmt. Wer kennt den Tatverdächtigen?

Haldensleben. - Bereits am 3. Juli sind mindestens drei unbekannte Täter in den Burgerking in der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße in Haldensleben eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde einer der Männer von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen zeigen ihn einmal mit und einmal ohne Maske vor dem Gesicht.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei

Das Foto zeigt einen Mann, während er in die Burger-King-Filiale in Haldensleben einbricht. Foto: Polizei

Wer hat dieses Tatwerkzeug gesehen? Foto: Polizei

Wer Angaben zur Tat, dem Tatwerkzeug oder zu den gesuchten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 zu melden.