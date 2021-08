Gleich zwei Verkehrsunfälle in der Börde an an nur einem Tag

In Eggenstedt bei Wanzleben und in Everingen bei Oebisfelde-Weferlingen hat es am 6. August geknallt. Es kam zu Unfällen.

Eggenstedt/Everingen (vs) - Zwei Mal hat es am 6. August einen Unfall in der Börde gegeben. Beim Esten um 16.10 Uhr befuhr ein Auto in Eggenstedt die L 77 von Seehausen kommend in Richtung Beckendorf. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer auf Grund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw.

In der weiteren Folge kam er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verursacherin leicht verletzt

Der zweite Unfall ereignete sich um 16.35 Uhrin Everingen. Dort befuhr ein Auto die L20 aus Richtung Seggerde kommend in Richtung Everingen. Am Anfang des Kurvenbereichs brach das Heck des Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach links aus. In der Folge verlor die Fahrzeugfüherin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Durch Ersthelfer konnte die Fahrzeugführerin aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.